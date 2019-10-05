Москва, 5 октября. В МЧС назвали способы, которые помогут отпугнуть агрессивных собак или минимизировать возможные травмы от укуса.

Прекратить нападение агрессивного животного можно твердым голосом отдав ему команды: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». Иногда собака может растеряться и отступить от серии команд, сообщают спасатели.

Если нападения не избежать, для защиты можно использовать палки или зонтик. Подвернувшийся под руку камень эксперты советуют метнуть в животное, спиной отступая к укрытию, дому или забору, одновременно призывая на помощь окружающих.

В случае продолжения нападения необходимо по возможности обмотать предплечье плащом или пиджаком. Защищенную таким образом руку следует выставить вперед и спровоцировать животное на укус. После этого нужно бить собаку по верхней челюсти. Болевыми точками животного являются нос, язык и пах, отмечают в МЧС.

Если собака укусила, необходимо промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды и, смазав по краям йодом, наложить чистую повязку. Также следует узнать у ее хозяев, привит ли их питомец, если напала не бродячая собака.

После укуса нужно незамедлительно обратиться в травмпункт и известить о случившемся санитарные службы и полицию, по возможности указав адрес владельца собаки.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роспотребнадзор опубликовал правила профилактики бешенства. В ведомстве напомнили, что обычно заражение происходит при контакте со слюной больного бешенством животного. Получать укус или царапину для этого не обязательно, заражение возможно при попадании инфицированного материала на слизистые оболочки.