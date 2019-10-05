«Экоактивистка» из США предложила есть детей и разбомбить Россию во имя планеты

Вашингтон, 5 октября. Американская «экоактивистка» призвала бомбить Россию и есть детей ради решения экологических проблем. Новым способом спасти планету женщина поделилась на встрече с демократом, членом палаты представителей Конгресса США Александрой Окасио-Кортез.

В ходе беседы политика с избирателями неизвестная женщина попросила микрофон и заявила, что до глобальной экологической катастрофы остались считанные месяцы. Для ее предотвращения «экоактивистка» предложила несколько радикальных мер, включая уничтожение России и каннибализм, сообщает газета «Известия».

«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей», — заявила, срываясь на крик, женщина.

Во время выступления «активистка» сняла свитер и продолжала говорить в майке с надписью «Спасай планету, ешь детей». Женщина также посоветовала есть трупы, но, по ее мнению, таким способом спасти планету быстро не удастся.

Позднее поддерживающее президента США Дональда Трампа движение LaRouchePAC в микроблоге Twitter сообщило, что розыгрыш был их инициативой. В организации высказали мнение, что известная позицией в отношении экологии Окасио-Кортез рано или поздно сама выступила бы с предположением питаться детьми.

Ранее стало известно, что шведская эко-активистка и школьница Грета Тунберг поменяла статус в Twitter после того, как ее выступление на Генассамблее ООН прокомментировал президент России Владимира Путина, сообщила Газета.ru.

До этого Тунберг ссылалась на назвавшего ее «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее» лидера США Дональда Трампа. Сейчас в ее профиле написано «добрая, но плохо информированная девочка».