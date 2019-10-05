Боярский пришел на «Вечерний Ургант» после скандала с парковкой

Москва, 5 октября. Российский актер Михаил Боярский уехал на съемки программы «Вечерний Ургант» в Москву после скандала с парковкой в центре Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на «Фонтанку» сообщает телеканал «360».

По словам телеведущего Ивана Урганта съемочная группа узнала об инциденте на Невском проспекте Петербурга за день до прихода актера на съемки программы. Изначально авторы шоу думали пошутить про ситуацию с парковкой. Но телеведущий отметил, что знает Боярского как человека с незапятнанной репутацией, поэтому «как-то это странно».

«Я задал Михаилу Сергеевичу вопрос, мы с ним перекинулись словами в гримерке. И я понял, что ему, как человеку порядочному, говорить об этом не совсем было бы комфортно в рамках передачи, в которую мы его пригласили», — сообщил Ургант.

Телеведущий отметил, что видимо ситуация требовала той срочности, с которой действовал Боярский.

Видео с припаркованным в неположенном месте автомобилем Mercedes появилось в Сети 1 октября. На кадрах видно, как после нарушения ПДД из иномарки выходит похожий на Боярского человек и переходит улицу по дорожной разметке. Инцидент произошел у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, сообщила Газета.ru.

Позже актер заявил, что его не было в городе в тот день. Разобраться в ситуации он предложил ГИБДД. В Госавтоинспекции сообщили, что проверят случившиеся. В ведомстве уточнили, что в рамках административного законодательства для выяснения всех обстоятельств потребуется два месяца.