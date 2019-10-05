Польский журналист обвинил США в выдумывании «российской угрозы»

Варшава, 5 октября. Польский журналист Петр Панащук обвинил США в выдумывании «российской угрозы» и принуждении Польши отстаивать интересы Вашингтона. Об этом корреспондент пишет на сайте Salon24.

США выгодно создавать образ России-врага, вынуждая союзников отстаивать интересы Вашингтона и приобретать американское оружие. Панащук отмечает, что в настоящее время в польском медийном пространстве «антироссийский гул» «выкручен до максимального уровня» и осуждать «вражескую Россию» обязан каждый. По его словам, подобная «дрессировка ума не оставляет места здравому смыслу».

Панащук указывает, что союз с США предусматривает роль базы для Варшавы. Польша должна перерезать появляющиеся на континенте торговые пути в американских интересах или, с учетом географического положения, при помощи баз США сдерживать в военном плане Россию и Германию.

«Там будет американское оружие малой дальности — ракеты «Томагавк» и истребители F35, которые смогут уничтожить главные города России — Москву и Петербург — за 10 минут», — цитирует журналиста газета «Известия».

То, что ответ России уничтожит большую часть Польши за пару минут, никого не волнует, считает Панащук.

По мнению автора, Польше следует стать мостом между Востоком и Западом. Этот вариант позволит Варшаве укреплять экономические связи и решать конфликты между соседями. Кроме того, Польша могла бы зарабатывать на транзите товаров и услуг. Однако этот вариант вряд ли устроит США, отметил Панащук.

Автор заключает, что так называемая «военная угроза» со стороны Москвы, скорее всего, является чистой воды фикцией