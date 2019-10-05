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Новые бинты от ожогов, которые не нужно будет снимать, разработали в России

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Новые бинты от ожогов, которые не нужно будет снимать, разработали в России

Москва, 5 октября. Созданные в России новые перевязочные материалы снизят смертность пациентов с обширными ожогами и позволят лечить незаживающие язвы у больных с сахарным диабетом.

В основе разработки лежат нановолокна биоразлагаемого материала поликапролактона, который обогащается кровью с высокой концентрацией способствующих заживлению тканей веществ. По словам ученых, они разработали материал на основе натуральных клеточных матриц. При сопоставимой эффективности он будет в разы доступнее иностранных аналогов. Новый материал могут начать применять в клинической практике уже через пять лет.

В качестве основы для него используют поликапролактон, который проходит специальную обработку холодной плазмой. Это позволяет подготовить материал к контакту с биологическими компонентами.

«В результате этого процесса пористые нановолокна материала «активируются», получая способность присоединять к себе разнообразные активные элементы, содержащиеся в человеческой крови», — цитирует сотрудника лаборатории неорганических наноматериалов НИТУ МИСиС Антона Манахова газета «Известия».

Перед соединением повязки с компонентами донорской крови проводится состоящая из нескольких циклов замораживания, размораживания и центрифугирования активация. В результате специалисты получают обогащенную плазму с повышенным содержанием компонентов тромбоцитов. Предполагается, что бинты, которые не нужно будет снимать, после пропитки компонентами крови будут храниться в холодильнике. Новый материал обладает стойкостью к бактериальному воздействию.

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Источник: Известия
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