Новый глава ЦИК Украины назвал условия проведения выборов в Донбассе

Киев, 5 октября. Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов в республиках Донбасса необходимо урегулировать законодательство и создать соответствующие условия.

В пятницу Верховная рада утвердила новый состав ЦИК.

«Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях необходимы соответствующие условия. И связанные с безопасностью, и главное — этот вопрос должен быть законодательно урегулирован», — заявил Диденко.

При этом он отметил, что вопрос по организации выборов на неподконтрольных Киеву территориях находится не в компетенции ЦИК, этим должны заниматься законодатели.

Диденко выразил уверенность, что «рано или поздно, выборы будут проведены на всей территории Украины».

В Минске 1 октября был подписан текст так называемой «формулы Штайнмайера». Свои подписи под документом поставили представители России, Украины и республик Донбасса. «Формула Штайнмайера» предусматривает порядок проведения местных выборов в ДНР и ЛНР и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

После подписания соглашения по Украине прокатилась волна акций протеста. Митингующие призывали президента Владимира Зеленского отказаться от «капитуляции». На фоне митингов Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал украинцев не поддаваться на провокации отдельных политиков. Он обратил внимание на то, что выборы в Донбассе должны пройти «не под дулами автоматов», а согласно украинскому законодательству с контролируемой украинскими пограничниками границей. В связи с этим он возлагает надежды на встречу в «нормандском формате», вопрос о дате проведения которой пока остается открытым.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.