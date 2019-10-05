Демократы запросили документы по Украине у Белого дома

Вашингтон, 5 октября. Демократы в палате представителей Конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, сообщается в заявлении.

Письмо на имя и.о. главы аппарата Белого дома Майка Малвени отправили конгрессмены трех комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору. При этом они обозначили срок, в течение которого дают Белому дому возможность предоставить требуемые документы. Если данные не будут опубликованы до 18 октября, это будет рассматриваться как доказательство факта препятствия расследованию.

«Заявление президента Трампа является заведомо ложным. Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе», — цитирует РИА Новости заявление демократов.

Ранее в США разразился скандал после того, как поддерживающие демократов СМИ сообщили, что Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы давил на него, требуя начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена под угрозой блокировки финансовой помощи. Демократическая партия после заявила о запуске процедуры импичмента, обвинив американского президента в том, что он способствует вмешательству иностранного государства в выборы 2020 года (Байден собирается баллотироваться в президенты в следующем году).

В 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma Holdings и занял пост директора юридического отдела компании. После этого Белый дом начали критиковать за конфликт интересов, ведь именно в это самое время американская администрация проводила активную политику по снижению зависимости Украины от российского газа.

В 2016 году бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин начал антикоррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, однако 3 апреля того же года он был уволен по приказу экс-президента Петра Порошенко. Впоследствии выяснилось, что на увольнении Шокина настаивал Байден-старший. В противном случае он угрожал заблокировать Киеву кредит на 1 млрд долларов.

Отметим, конституция США определяет импичмент, как вынесение обвинений в «государственной измене, взяточничестве, а также других тяжких преступлениях», за которым следует отстранение президента от должности. Сначала доказательства вины Трампа должна представить нижняя палата Конгресса, а затем его должен утвердить Сенат — двумя третями голосов. Большинство в Сенате сейчас принадлежит республиканцам, однопартийцам Трампа.