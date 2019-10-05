Ученица с заряженным огнестрельным оружием задержана в школе в Калифорнии

Нью-Йорк, 5 октября. Полиция задержала ученицу с заряженным огнестрельным оружием в пятницу в школе города Хантингтон-Парк (штат Калифорния, США). Об этом сообщил телеканал ABC.

Наряд полиции прибыл в среднюю школу города Хантингтон-Парк по срочному вызову. Выяснилось, что сотрудники образовательного учреждения смогли изолировать девочку, при обыске у нее найден заряженный пистолет.

Газета The Washington Post подсчитала, что с 1 января по 18 мая минувшего года в результате 16 инцидентов со стрельбой в школах США погибли 29 преподавателей и учащихся. За тот же период потери Пентагона составили 13 человек. С апреля 1999 года по март 2018 года с вооруженным насилием во время занятий столкнулись более 187 тыс. учащихся в 193 учебных заведениях.

По данным СМИ, в текущем году в школах США зафиксировано 22 случая стрельбы. Ранее Газета.ru сообщила, что в начале октября стрельба произошла в одном из жилых домов в Вашингтоне. Издание отмечало, что вооруженный человек заперся в квартире, спецоперацию по его захвату провели правоохранительные органы.