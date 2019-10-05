Власти Украины боятся дискуссий о давлении на СМИ, заявил депутат Рады

Киев, 5 октября. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что украинские власти боятся касающихся давления на телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK открытых дискуссий. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала NewsOne в пятницу.

«Мне сказали, что представители власти (Украины — ред.) решили не ходить на телеканалы NewsOne, «112.Украина» и ZIK. Это позиция власти, которая просто боится дискуссий. Это позиция тех, кто хочет себе создать «теплую ванную». Президент избегает пресс-конференций, кабмин выгоняет СМИ со своих заседаний, депутаты взяли позицию ничего не объяснять», — заявил Волошин.

По его словам, в настоящее время важен вопрос о том, будут ли украинские власти «слышать мнение общества». По его словам, ценностью стало государство, где «свобода является высшей ценностью» и выражать можно разные мнения. Без этого президент Украины Владимир Зеленский «до сих пор бы вел корпоративы». Но люди хотят слышать разные точки зрения, отметил оппозиционный депутат.

Ранее Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей структуры «112.Украина». В отношении NewsOne регулятор принял решение о лишении лицензии, судьбу телеканала должен решить суд.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться в ситуации, сообщила со ссылкой на СМИ газета «Известия».