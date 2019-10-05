Российские спортсмены взяли медали в прыжках в высоту и в ходьбе на ЧМ в Дохе

Доха, 5 октября. Российский спортсмен Василий Мизинов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км в Дохе. Еще два российских спортсмена стали призерами ЧМ в прыжках в высоту. Михаил Акименко и Илья Иванюк завоевали соответственно серебряную и бронзовую медали.

21-летний Мизинов показал результат 1 час 26 минут 49 секунд. Его опередил японский спортсмен Тосикадзу Яманиси, показавший время 1.26,34. «Бронзу» взял швед Персеус Карлстрем (1.27,00).

Мизинов впервые стал призером чемпионата мира. Ранее он стал вторым на чемпионате Европы, а также обладателем золотой награды первенства Европы среди легкоатлетов не старше 23 лет.

Михаил Акименко и Илья Иванюк, завоевавшие «серебро» и «бронзу» в прыжках в высоту, уступили только хозяину соревнований катарцу Мутазу Эссе Баршиму. Оба спортсмена установили личные рекорды — 2 м 35 см. Однако по количеству попыток проиграли.

«Честно, не ожидал такого. После такой травмы так выскочить… он молодец, сильный парень. После того, как он прыгнул 2,37, понимал, что если все сделаю правильно, как говорил мой тренер Евгений Петрович Загорулько, то смогу прыгнуть. А я делал не правильно», — заявил после выступления Акименко.

Спортсмен добавил, что еще месяц назад сомневался, что ему удастся выступить на ЧМ, поскольку у него не было допуска к международным соревнованиям. Чемпионат мира стал для него первым международным турниром за четыре года.

В медальном зачете чемпионата мира в Дохе первое место занимает сборная США, в активе которой 21 медаль, вторая — команда Китая (9), третьей — сборная Кении (5). Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.