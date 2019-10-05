Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Украинская певица Maruv поборется за звание лучшего артиста MTV Россия

63
0 Оставить комментарий

Украинская певица Maruv поборется за звание лучшего артиста MTV Россия

Москва, 5 октября. Отказавшаяся от участия в Евровидении-2019 украинская певица Maruv (Анна Попелюх) номинирована на премию «Лучший артист MTV Россия», сообщает пресс-служба MTV EMA 2019.

За звание лучшего артиста MTV Россия Maruv поборется с российскими реперами Face и Noize MC, группой Little Big и певицей Zivert.

Награду получат артисты с наибольшим количеством голосов. Имена победителей назовут через месяц. Прямая трансляция премии MTV EMA будет показана 3 ноября из FIBES Conference and Exhibition Center в Севилье. 

Напомним, Maruv победила на Украине в национальном отборе на Евровидение в Тель-Авиве. Певица получила наивысшую оценку жюри и зрителей. Однако Киев после того, как выяснил, что артистка гастролирует по России, передал ей контракт, запрещающий эту деятельность. Maruv отказалась подписать документ и решила не ехать на конкурс.

Украинская певица Maruv поборется за звание лучшего артиста MTV Россия

Позднее сообщалось, что украинцы ополчились на певицу Maruv из-за ее признания в любви России. Земляки оставили ей едкие комментарии на странице в Instagram. 

Во время турне по России Maruv делилась впечатлениями от выступлений в разных городах. После выступления в Петербурге она не смогла сдержать эмоций и призналась в любви поклонникам из Северной столицы России. Не все украинцы смогли отнестись к этому заявлению спокойно. Многие из них ополчились на землячку.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров