Украинская певица Maruv поборется за звание лучшего артиста MTV Россия

Москва, 5 октября. Отказавшаяся от участия в Евровидении-2019 украинская певица Maruv (Анна Попелюх) номинирована на премию «Лучший артист MTV Россия», сообщает пресс-служба MTV EMA 2019.

За звание лучшего артиста MTV Россия Maruv поборется с российскими реперами Face и Noize MC, группой Little Big и певицей Zivert.

Награду получат артисты с наибольшим количеством голосов. Имена победителей назовут через месяц. Прямая трансляция премии MTV EMA будет показана 3 ноября из FIBES Conference and Exhibition Center в Севилье.

Напомним, Maruv победила на Украине в национальном отборе на Евровидение в Тель-Авиве. Певица получила наивысшую оценку жюри и зрителей. Однако Киев после того, как выяснил, что артистка гастролирует по России, передал ей контракт, запрещающий эту деятельность. Maruv отказалась подписать документ и решила не ехать на конкурс.

Позднее сообщалось, что украинцы ополчились на певицу Maruv из-за ее признания в любви России. Земляки оставили ей едкие комментарии на странице в Instagram.

Во время турне по России Maruv делилась впечатлениями от выступлений в разных городах. После выступления в Петербурге она не смогла сдержать эмоций и призналась в любви поклонникам из Северной столицы России. Не все украинцы смогли отнестись к этому заявлению спокойно. Многие из них ополчились на землячку.