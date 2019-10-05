Назван победитель шоу «Голос. 60+»

Москва, 5 октября. Победителем второго сезона шоу «Голос. 60+» по итогам зрительского голосования стал Леонид Сергиенко.

В пятницу в эфире Первого канала вышел финальный выпуск телепроекта. За Сергиенко, наставницей которого была Пелагея, проголосовали 70,1% зрителей.

Второе место поклонники шоу отдали Юрию Шиврину из команды Льва Лещенко.

Во время финала Нагиев объявил новые правила. Если раньше можно было отправлять большое количество сообщений с одного номера, то теперь проголосовать можно только один раз на каждом из этапов песенного конкурса и только по смс. Еще одним новшеством стал дополнительный этап в смс-голосовании: зрителям будет приходить уведомление с просьбой подтвердить действие. Только после этого голос будет засчитан.

Руководство телеканала изменило правила после скандала на шестом сезоне шоу «Голос. Дети» этой весной. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу, набрав 56,5% голосов зрителей. Поклонники шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса были возмущены и многие звезды. В итоге Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести спецвыпуск шоу.

В конце сентября популярная певица Светлана Лобода призналась, что поддерживала связь с Микеллой Абрамовой после скандала на шоу. По ее словам, она подбадривала Микеллу, но через других людей. При этом певица добавила, что специальный выпуск программы, в ходе которого все финалисты получили награды, был «максимально хорошим в этой ситуации» решением.