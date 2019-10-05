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Взрыв прогремел в пятиэтажке в Киеве

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Взрыв прогремел в пятиэтажке в Киеве

Киев, 5 октября. В жилом пятиэтажном доме в Киеве вечером в пятницу прогремел взрыв.

Как сообщает «Страна.ua», ЧП произошло в Шевченковском районе. Взрывной волной на пятом этаже здания выбило окна. Очевидцы сообщили, что под балконом была кровь. 

По их словам, они видели клубы черного дыма и окровавленного мужчину на балконе. С многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает ТСН, полиция предполагает, что произошедший взрыв не был случайностью. В полиции утверждают, что виновником происшествия является бывший муж дочери собственника квартиры. Он залез в квартиру через балкон пятого этажа и пытался взорвать то ли себя, то ли помещение. Именного его, по данным СМИ, госпитализировали с ожогами.

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Источник: Страна.ua
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