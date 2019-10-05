Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Суд арестовал школьника из Балашихи, обвиняемого в убийстве подруги

47
0 Оставить комментарий

Суд арестовал школьника из Балашихи, обвиняемого в убийстве подруги

Москва, 5 октября. Суд заключил под стражу на два месяца подростка, обвиняемого в убийстве девочки из параллельного класса в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.

Второго октября в Балашихе внутри заброшенного здания было обнаружено тело 15-летней школьницы с пробитой головой. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство».

Вскоре следователи совместно с подмосковной полицией задержали подозреваемого, которым оказался 15-летний подросток, обучающийся с погибшей девочкой в параллельных классах.

«На допросе подросток сообщил, что совершил убийство потерпевшей в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признался и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении СК РФ.

В пятницу суд вынес решение об аресте школьника на два месяца, сообщает «Газета.ру».

Ранее подмосковные следователи задержали двух несовершеннолетних, которых подозревают в убийстве двух женщин после конфликта. Как сообщал RT, в июле в одной из квартир Талдома при распития алкоголя вспыхнул конфликт между подозреваемыми и их знакомыми. По предварительной версии, подростки, 2002 и 2003 годов рождения, задушили двух сестер, 1986 и 1976 годов рождения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров