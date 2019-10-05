МИД Грузии ждет скорейшее восстановление авиасообщения с Россией

Тбилиси, 5 октября. Грузия приветствует ускорение процесса возобновления прямых рейсов в Росси, заявил глава МИД Давид Залкалиани.

«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — отметил Залкалиани.

По словам дипломата, Тбилиси только приветствует ускорение процесса восстановления авиасообщения между странами.

Авиасообщение с Грузией было закрыто с 8 июля. Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси, поводом для которых стал визит российской делегации на международную конференцию православия. Грузинская оппозиция выступила против приезда дипломатов и спровоцировала масштабные акции, вылившиеся в беспорядки. Участники выступлений обвиняли Россию в «оккупации».

Накануне грузинские власти сообщили о рекордном снижении турпотока в аэропортах Тбилиси и Батуми из-за прекращения авиасообщения с Россией. По предварительной оценке, местный туристический сектор не досчитается более 700 млн долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что российские авиакомпании должны получить компенсации убытков, которые они понесли из-за запрета полетов в Грузию. По его словам, «по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор».

Песков также добавил, что авиасообщение будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдет возврата «в агрессивное русло», передавал RT. По его словам, в настоящее время можно констатировать первые примеры общения — встречу министров иностранных дел двух государств, которая состоялась в Нью-Йорке. Представитель Кремля призвал «набраться терпения».