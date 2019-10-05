Три сотни выпускников встретились на 70-летии Выборгского авиационного училища. ФАН-ТВ

В этом году одно из старейших учебных заведений гражданской авиации Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации отметил свое 70-летие.

Выпускник 1983 года Евгений Медведев, спустя столько лет Выборгское авиационное училище, где провел молодость, узнает с трудом. Но свою казарму на третьем этаже и однокурсников, кажется, не забудет никогда. Признается, чувствует, будто вернулся домой.

В свой 70-летний юбилей Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации собрал около трех сотен выпускников со всей России. Многие не видели товарищей полвека. Евгений Михайлович на праздник приехал из Новосибирска. За плечами служба по распределению на Чукотке, потом Хабаровский авиационный завод, успел побывать и в Приднестровье во время вооруженного конфликта. Знания, полученные в училище, всегда были кстати.

«Закалку дало училище крепкую, если уж на то пошло. Училище дало путевку в жизнь, потому что нам давали не только технические знания, у нас была, конечно, очень мощная военная подготовка и военно-патриотическое воспитание», — говорит Евгений Медведев.

Военную закалку училище дает и сейчас, помимо досконального изучения двигателей вертолетов Ми-8, Ми -8 Мтв, в программе обучения стрельба по мишеням и общая физическая подготовка. Выпускники с большим удовольствием встречаются со своими преподавателями, которые уже не одно десятилетие верны училищу.

«Я их не узнавал, а они меня узнавали и благодарили, что они учились здесь, в этом училище, занимались физической культурой. Выступали за сборную училища, за сборную города. Очень было приятно конечно, что и какой-то след остался в этом плане от занятий физической культурой и спортом. Прежде всего, здесь дают хорошие знания, и, во-первых, хорошая специальность. Многие сейчас подходили выпускники, они работают именно по специальности, и они очень довольны, что работают в авиации, и хорошие знания получили здесь. Хорошие были преподаватели», — вспоминает Борис Аникин, руководитель физвоспитания Выборгского филиала СПБГУГА.

Вуз является одним из старейших средних специальных учебных заведений гражданской авиации. Выборгское училище продолжает готовить специалистов по обслуживанию двигателей вертолетов и приборно-радиоэлектронного оборудования. Выпускники заведения трудятся в крупнейших авиакомпаниях России и мира. Символично, в юбилейный день во дворе училища появилось семь новых деревьев, как семь десятилетий на память от выпускников будущим поколениям.

Ежегодно Выборгское училище выпускает около 80 курсантов. В этом году сюда поступили около 280 абитуриентов, 140 из которых обучаются на бюджетной основе. В праздничный день беспрерывно звучали поздравления и слова благодарности.

«Это трогательный день встреч и воспоминаний. Юбилей училища позволил нам всем собраться здесь. Сегодня я хочу пожелать училищу динамичного развития, должного финансирования, умных и старательных курсантов, благодарных и отзывчивых выпускников. Слова благодарности хочу сказать всем, кто помогал и помогает училищу, всем тем, кто желает ему добра и процветания», — сказал Алексей Новиков, директор Выборгского филиала СПБГУГА.

Выпускникам присваивается одна из трех квалификаций: техник-механик, техник-электрик или специалист по сервису на транспорте. И как бы не сложилась судьба нынешних и будущих выпускников, годы, проведенные в училище, останутся с ними навсегда.