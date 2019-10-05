Суд арестовал имущество Калви и других фигурантов дела Baring Vostok

Москва, 5 октября. Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников фигурантов уголовного дела, сообщил представитель фонда.

По словам представителя Baring Vostok, после проведения следствием независимой экспертизы «суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети» их коллег. В фонде выразили несогласие с действиями следствия, решившим «просить ареста счетов и имущества», передает ТАСС.

Майкла Калви — основателя компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ — задержали по подозрению в мошенничестве. Его и еще пятерых задержанных обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей.

В начале июля Басманный суд Москвы продлил Калви срок содержания под стражей до 13 октября. При этом, как сообщал RT, Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста. Следователь исключил из запрета общение с любыми лицами, изменил на запрет на общение с потерпевшим, свидетелями и другими фигурантами по делу.

По данным следствия, бизнесмен знал о задолженности у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» по кредитам перед банком в размере 2,5 миллиарда рублей, однако продал акции банку «Восточный экспресс», сообщала «Газета.ру». Также по делу о мошенничестве СКР задержал еще пятерых сообщников Калви, в том числе директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и партнера Филиппа Дельпаля.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.