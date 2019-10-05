Победителем конкурса «Учитель года» стала педагог из Волгограда

Москва, 5 октября. Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.

На церемонии вручения наград Арачашвили заявила, что посвящает победу своим ученикам.

Министр просвещения Ольга Васильева позднее сказала журналистам, что при объявлении победителей они видели удивление на лице Арачашвили. В преддверии Дня учителя министр пожелала российским педагогам терпения, такта, мудрости и возможности отдыхать.

Директор волгоградской школы №55, где работает Арачашвили, Петр Байкалов рассказал РИА Новости, что Лариса «отличается тем, что находит общий язык с учениками, она не признает фальшь, дети это чувствуют». По его словам, в школе для педагога приготовили подарок — сюрприз, а ученики собираются показать литературную композицию.

Награды в номинациях «Учитель-дефектолог России» и «Педагог-психолог России» получили Екатерина Балдина из Москвы и Михаил Алагуев из Улан-Удэ. Специальный приз «За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах» получили Людмила Копенкина из Астрахани, Тимофей Разбегин из Москвы, Татьяна Рачева из Перми, Дарья Платонова из подмосковной Балашихи, Иван Долуев из Москвы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам-финалистам конкурса «Учитель года России» на торжественную церемонию. Глава государства выразил благодарность педагогам «за подвижнический труд, значимый вклад в развитие российской школы, формирование будущего страны».

Конкурс «Учитель года России» проводится каждый год среди преподавателей школ, осуществляющих деятельность во всех регионах страны. Главная цель мероприятия – поощрить талантливых учителей и наградить за распространяемый среди коллег и учеников опыт.