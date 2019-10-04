Новый поворот в деле террориста Иванютенко вывел на журналиста «Новой газеты» Короткова

В пятницу, 4 октября, в Невском районном суде продолжилось рассмотрение дела активиста запрещенной в России экстремистской группировки «Артподготовка» Владимира Иванютенко. В рамках уголовного дела на заседании выступил свидетель Валерий Амельченко, который рассказал какое именно отношение имеет к делу скандальный журналист «Новой газеты» Денис Коротков.

В феврале 2018 года мужчина был арестован при попытке передать элементы для создания самодельной бомбы своему «подельнику», которым выступил сотрудник полиции. По версии следствия, Иванютенко собирался совершить покушение на жизнь петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Из жертвы в террористы

Одним из свидетелей, допрошенным на прошедшем заседании, стал Валерий Амельченко, который рассказал об одной из возможных причин, по которой Иванютенко решил попытаться взорвать предпринимателя.

В 2017 году жертвой покушения стал сам член «Артподготовки». Двое неизвестных напали на него и нанесли ножевые удары в печень и в область сердца. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, однако пострадавший не мог точно описать нападавших.

Все изменилось, когда в издании «Новая газета» была опубликована статья Дениса Короткова «Повар любит поострее». В ней журналист обвинил Пригожина в использовании специально нанятого человека для улаживания спорных вопросов, в том числе силовыми способами. Этим человеком якобы был Валерий Амельченко, на «информации» которого и была построена вся статья.

В материале оказалась размещена фотография Амельченко. Увидев снимок, Иванютенко якобы узнал в мужчине одного из напавших на него. В рамках уголовного дела полиция начала проверку Амельченко, в ходе которой выяснилось, что он не имеет к покушению на члена «Артподготовки» никакого отношения — это доказал билинг мобильного телефона. Иванютенко с этим не смирился и решил отомстить мнимому «заказчику», о котором говорилось в статье Короткова.

«Безобидное» вранье журналиста

На прошедшем в пятницу слушание Амельченко подробно рассказал суду, каким образом его имя и фото оказались в статье «Новой газеты». Он заявил, что «информацию» о «работе» на бизнесмена он зачитал на диктофон за крупное денежное вознаграждение, предложенное Коротковым. Предварительно журналист поинтересовался у мужчины, есть ли у того возможность сделать себе поддельный загранпаспорт, чтобы затеряться за пределами России «в целях безопасности» и раздобыть оружие. Амельченко особо отметил, что все его слова из статьи Короткова являются ложью. Журналист сам подробно рассказал, что и как должен сказать мужчина.

Вскоре после публикации статьи Коротков пришел в полицию и заявил об исчезновении Амельченко. Заявление было принято, и начались поиски. Вероятно, журналист надеялся, что его «свидетель», как и оговаривалось, уедет из страны, а он сможет создать из этого новый материал. Однако Амельченко остался в России, а когда узнал, что его ищут правоохранительные органы, сам пришел в полицию.

«Я считаю, что эти ситуации были преднамеренно спровоцированы господином Коротковым. Являясь журналистом «Новой газеты» и получая деньги от Ходорковского, он очерняет действующую власть и высших лиц государства, чтобы оправдаться перед своим работодателем», — рассказал в суде Валерий.

Отвечая на вопросы адвоката, Амельченко отметил, что он не знаком с Евгением Пригожиным, как не был знаком и с Иванютенко, пока тот не «опознал» в нем нападавшего.

«Пригожиных я только знаю из шоу-бизнеса — Иосифа Пригожина», — заявил Амельченко.

Впервые он увидел члена «Артподготовки» только на очной ставке во время опознания.

Таким образом, из-за статьи журналиста Короткова, построенной исключительно на заранее заготовленной лжи, в тюрьму едва не угодил сперва Валерий Амельченко, а затем жизни мог лишиться бизнесмен Евгений Пригожин и совершенно посторонние люди, так как Иванютенко решил «мстить» с помощью самодельной бомбы. По большому счету, именно вранье журналиста «Новой газеты» и спровоцировало впечатлительного Владимира Иванютенко, поверившего лживой статье.