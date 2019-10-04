Боевики обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Алеппо, 4 октября. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли населенные пункты сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики на территории Идлибской зоны деэскалации продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За прошедшие сутки было зафиксировано 30 обстрелов.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия провинции Алеппо; Дагдаган, Сараф, Айн-эль-Кантара, Мукаталь, Сандран, Нахшебба провинции Латакия; Эль-Касабия, Абу-Дали, Хан-Шейхун, Дрейба, Телль-Ас, Ниха, Хербет-Абди, Хуайн-эль-Кебир, Сукория провинции Идлиб; Кара-Джурн, Кафер-Нбуда, Карутия, Тель-Матвази, Эль-Хуаш провинции Хама.

В Центре по примирению добавили, что с 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулось 653 136 беженцев. В места довоенного проживания вернулось 1 304 789 внутренних переселенцев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мирные жители продолжают прибывать на территории провинции Идлиб, подконтрольные сирийской армией, несмотря на все попытки террористических организаций остановить поток людей, проходящих через гуманитарный коридор Абу-Духур. Каждый день к пункту пересечения отправляется несколько автобусов для перевозки возвращающихся беженцев, все транспортные средства предоставляются абсолютно бесплатно.