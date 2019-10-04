Шойгу поздравил с юбилеем Управление коменданта охраны Минобороны

Москва, 4 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Управление коменданта охраны Минобороны РФ со 100-летием, отметив надежность и компетентность военнослужащих.

Самостоятельное структурное подразделение военной полиции — Управление коменданта охраны отмечает 7 октября 100-летний юбилей. В Центральном театре российской армии прошли торжественные мероприятия. Поздравление главы Минобороны РФ передал его заместитель генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«За эти годы управление прошло непростой путь развития, и его сотрудники всегда оставались образцом бдительности, компетентности и надежности», — говорится в поздравительной телеграмме министра обороны.

Шойгу пожелал военнослужащим крепкого здоровья и профессиональных успехов на благо Родины.

Евкуров в свою очередь отметил высочайший уровень профессионализма военнослужащих подразделения, что было доказано, в частности, в ходе операции в Сирии. По словам замминистра обороны, военнослужащие Управления успешно справились с задачами по охране объектов ВС РФ.

В конце сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). За время операции ВКС РФ совершили десятки тысяч боевых вылетов. При поддержке российских военных Сирийской правительственной армии удалось восстановить контроль над более чем 90% территории страны.

11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск. В Сирии сегодня действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

1 Организация запрещена на территории РФ.