В Госдуме поддержали идею создания всероссийской ассоциации автосервисов

В Подмосковье состоялось первое заседание инициативной группы гендиректоров российских сетевых и независимых станций техобслуживания автомобилей. Поводом к встрече стал специальный репортаж Федерального агентства новостей, в котором руководство ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявило о необходимости лицензировать НСТО, чтобы решить проблему некачественных услуг на рынке авторемонта.

«Мы все не против лицензирования, но только по тем правилам, которые бы устраивали нас», — заявил директор «Н2О-Авто» Алексей Аржевикин.

Директор федеральной франчайзинговой сети предприятий «Евроавто» Михаил Петров считает: дилеры просто хотят оставить НСТО «не у дел».

«Во всяком случае, большинство моих коллег примерно так встретили эту новость», — сказал он корреспонденту ФАН.

Часть профессионального сообщества отнеслась к предложению дилеров как к очередному планирующемуся побору, заявил сервисный директор сети Vianor Николай Янковский.

«Эту сумму должен заплатить сервис ни за что, чтобы называться автосервисом, принимать автомобили. В конечном итоге он приведет к тому, что мы нелегальные сервисы и квалифицированных механиков загоним еще глубже в черную зону, из которой никто никогда не вернется, — опасается эксперт рынка. — А если мы идем по европейскому принципу, когда все действия с автомобилем отображаем в какой-то системе, когда наши механики сдают экзамены. Если он сдал на 70 баллов и выше, мы его допускаем к автомобилю, эта система действительно правильная. Только эта система ведет к повышению качества услуг».

Независимым автосервисам нужны единые стандарты работы. По мнению участников встречи, прежде, чем лицензировать рынок, нужно привести его в порядок и разрешить клубок проблем, накопившихся со времен распада СССР. Для этого предприниматели решили объединиться в ассоциацию — создать общественно полезную НКО.

«У нас обучение сильно отстает от мирового, — констатировал предприниматель Илья Плисов. — Качество обучения ниже всяческих стандартов».

По его словам, в технических колледжах и ПТУ за государственные деньги не в состоянии обеспечить качественное образование будущих специалистов по авторемонту.

«Система подготовки наших специалистов никудышняя, потому что сначала им наговаривается теория, а на третий день они боятся подойти к прибору и автомобилю, — рассказал Николай Янковский. — Когда они приезжают к нам, предпринимателям, вместо каких-то навыков, которые должны принести предприятию деньги и заслуги, мы получаем боящихся специалистов».

Михаил Петров наблюдал процесс обучения в средних учебных заведениях.

«Они изучают технологи, двигатели прошлого века. У них до сих пор стоят чуть ли не карбюраторные моторы! — восклицает он. — Получается, мы полтора года учим специалиста, чтобы потом его еще год еще переучивать. Это не логично. Давайте сразу учить тому, что надо».

По оценкам экспертов, в стране более 35 тысяч НСТО. Половина из них работает нелегально, а их владельцы не слишком беспокоятся о качестве услуг и требованиях безопасности, не говоря уже о квалификации сотрудников. В результате автомобили приходится ремонтировать заново после очередных «умельцев».

Чтобы повысить качество работы мастеров, в своем автосервисе Николай Янковский три раза вводил систему аттестации с вопросами-ответами. Говорит, сотрудники воспринимали ее субъективно. Чтобы навести порядок на рынке авторемонта, мастерам нужна единая, универсальная система образования по всей стране. Как отметили участники встречи, в таком деле не обойтись без поддержки правительства.

«Мы должны сейчас выйти на диалог с профессиональными техническими училищами, техникумами. Сесть и сказать: «давайте посмотрим вашу профпригодность», — обратилась к участникам встречи гендиректор подмосковного автосервиса «Волин» Ольга Селезнева.

«А они готовы к этому?», — задались вопросом коллеги.

«Готовы, — ответила она. — Они готовы корректировать, обсуждать и вместе с нами идти в министерство просвещения РФ. Государству тоже не выгодно выкидывать каждый раз деньги, потому что люди уходят в никуда».

Предприниматели вызвались сделать свои автосервисы стартовой площадкой для практики специалистов по авторемонту. По их словам, по такому принципу уже давно работают в Германии.

«Он неделю ходит в техникум и месяц живет в автосервисе. Он через руки познает эту практику. Каждый из нас должен стать такой площадкой, — предложила Ольга Селезнева. — Да, я согласна, это затратно. Но, если мы это не сделаем и не начнем с себя, мы через три года просто умрем как профессионалы в этом мире. На смену стареющим сотрудникам и нам никто не придет».

Отделить профессиональное сообщество от случайных людей поможет единая информационная база учета ремонта автомобиля, считает Николай Янковский.

«Ответственность по работе с автомобилем начинается с регистрации действий в системе. Если на автомобиле меняли тормозную жидкость, трубки и колодки, это должно быть где-то отображено, в том числе, отображен механик, который это делал», — отметил он.

В интервью корреспонденту ФАН эксперт выразил недоумение, почему в цивилизованном западном сообществе эта система работает, а в России до сих пор нет.

«Если вы будете ехать, например, по Германии, и у вас будут неисправны задние огни, вас догонит полиция, скажет: «Пожалуйста, не выезжайте из страны в течение нескольких дней, ликвидируйте эту неисправность». В сервисе, куда бы вы ни приехали, электрик в базе данных поставит галочку, что неисправность устранена, и после этого вы сможете ехать», — пояснил Николай Янковский.

В числе прочих проблем участники рынка назвали низкие требования к регистрации и работе автосервисов, недостаточную борьбу с «черными автоюристами», потребительский экстремизм. Свои предложения они планируют довести до сведения российских властей.

«Мы готовы стать этим фильтром. Мы должны научиться работать цивилизованно, чтобы нас уважал весь мир. Так же, как работает Европа, Америка. Никаких нет в этом проблем. Я не вижу, чем Россия хуже? — заявила в интервью корреспонденту ФАН Ольга Селезнева. — Поэтому это уже назрело и обратного хода уже нет. Мы должны работать качественно, цивилизованно и с гарантией».

Зампредседателя комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Александр Старовойтов одобрил инициативу предпринимателей.

«Основной тренд, который я вижу со стороны РОАД, это зачистить рынок, распределить финансовые потоки так, чтобы они шли уже сложившимся, крепким автодилерам, и убрать мелких игроков», — сказал он корреспонденту ФАН.

По мнению депутата, проблема в сфере авторемонта действительно назрела. Александр Старовойтов сообщил, что готов сесть со всеми игроками рынка за стол переговоров.

«Давайте посмотрим, где пробелы в нашей системе, пробелы в начальном образовании, есть ли в нем возможность усовершенствовать материально-техническую базу, будут ли эти специалисты пользоваться спросом, сколько будет стоить обучение и увеличение материально-технической базы, за чей счет это будет реализовано, и тогда мы увидим проблему в комплексе», — призвал он.

Объединившись, предприниматели должны представить органам государственной власти свои конструктивные предложения и показать, что именно работает неправильно, отметил парламентарий.

«Я готов с ними вести диалог, если они готовы цивилизованно вести диалог, с правильными формулировками, оценками нынешнего рынка, с какой-то правильной проработкой тех вопросов, которые мы должны будем совместно с ними решать», — добавил Александр Старовойтов.

Представители НСТО намерены подготовить проект устава всероссийской ассоциации до конца года.