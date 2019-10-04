WADA запустило новую кампанию против России, полностью игнорируя допинг-скандалы Запада

Всемирное антидопинговое агентство WADA запустило новый виток кампании по дискредитации российского спорта. Претензии исполкома агентства заключаются в том, что их базы взятых у спортсменов проб не совпадают с базами российского антидопингового агентства РУСАДА. Если Россия не предоставит исполкому исчерпывающих объяснений, WADA может отстранить российскую сборную от участия сразу в двух предстоящих Олимпиадах.

«Больные» рекордсмены

Уже сейчас становится очевидным, что претензии международного агентства явно надуманы. Глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что за последние годы его организация стала одной из лучших в мире и выполняет все требования WADA. Все изменения в базах также были согласованы, и претензии к ним просто надуманы. Тем временем исполком международного агентства демонстративно закрывает глаза на допинговые скандалы со спортсменами из «правильных» стран.

Так, икона китайского плаванья Сунь Ян с 2010 по 2013 годы удивил мировое спортивное сообщество своими показателями. Но в 2014 году он провалил тест на триметазидин. Пловец заявил, что запрещенное вещество находилось в лекарстве, которое принимает из-за проблем с сердцем. Китайское антидопинговое агентство отстранило Сунь Яна от соревнований всего на три месяца, причем задним числом. В WADA на такие махинации даже не обратили внимания.

Американский спринтер-рекордсмен Кристиан Коулман в феврале 2018 года побил 20-летний мировой рекорд в забеге на 60 метров. А сразу после этого он сбежал сразу с трех допинг-проверок. В исполкоме WADA на это внимания также не обратили.

Ямайская бегунья Бриана Уильямс бегать от проб не стала. На чемпионате мира в Дохе ее поймали на употреблении диуретика-гидрохлортиазида. Антидопинговому агентству она заявила, что вещество попало в ее кровь случайно, вместе с таблетками от простуды. Наказали Уильямс феноменально «жестко»: обязали прослушать курс о недопустимости использования допинга в спорте.

Российские спортсмены в проигрыше не останутся

Не менее известны и скандинавские рекордсмены-лыжники, чуть ли ни поголовно болеющие астмой. В СМИ достаточно и других примеров, доказывающих, что современный спорт превратился в соревнование химиков. Главное качество спортсменов - это не столько спортивный результат, сколько умение «правильно» сдать допинг-пробу.

Первая атака WADA на российский спорт была принята в период, когда весь Запад вел наступление против России по всем направлениям. Однако наши спортсмены своими многочисленными победами доказали, что способны побеждать зарубежных спортсменов-«химиков» даже в таких сложных условиях.

Запад ситуация, когда их накаченные допингом «больные» спортсмены проигрывают «чистым» россиянам, не только не устраивает, но и приводит в ярость. По этой причине WADA начинает предъявлять явно надуманные претензии РУСАДА, пытаясь вновь провести Олимпиаду без российских спортсменов.

В то же время, Россия доказала, что способна своими силами проводить соревнования международного уровня. Олимпиада в Сочи, Универсиады в Казани и Красноярске и Чемпионат мира по футболу-2018 наглядно продемонстрировали, что в любом случае российские спортсмены не останутся без площадок для выступлений, а ЧМ и вовсе был признан лучшим в истории.

В 2015 году WADA обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. В сентябре 2018 года WADA восстановило РУСАДА в правах. Международный олимпийский комитет, отстранивший Москву от участия в Играх-2018 и дисквалифицировавший целый ряд спортсменов, по большому счету не привел никаких доказательств применения допинга, кроме показаний информатора WADA Григория Родченкова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который неоднократно резко осуждал кампанию по шельмованию российских спортсменов, напомнил, что из-за ложного доноса Родченкова российскую сборную отстранили от участия в зимних Олимпийских играх.

«Такого не было за все время существования олимпийского движения в современной истории! Практически целая команда — наша команда — была незаслуженно отстранена! — с возмущением напомнил парламентарий в беседе с ФАН. — Но, как мы знаем, наши спортсмены проявили себя очень достойно, выступили как единая команда».

Отметим, после скандала Родченков отказался от нескольких обвинений в адрес российских спортсменов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Родченков фактически подтвердил свою клевету.