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Пассажирский Airbus-321 возвращается во «Внуково» из-за неисправности

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Пассажирский Airbus-321 возвращается во «Внуково» из-за неисправности

Москва, 4 октября. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул, из-за неисправности возвращается в аэропорт «Внуково».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб, пассажирский борт Airbus-321 выполнял рейс в Стамбул. Из-за неисправности экипаж корабля принял решение вернуться в столичный аэропорт.

Рейс TK416 вылетел из Москвы в 20.17. После набора высоты в районе Калуги борт развернулся. По данным ресурса Flightradar24, сейчас самолет кружит в небе, готовясь к посадке.

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Источник: ТАСС
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