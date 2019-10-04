СМИ узнали о планах Киева по полной блокаде республик Донбасса

Киев, 4 октября. Киев может пойти на полную блокаду республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, сообщает в пятницу «Коммерсант» со ссылкой на источники.

После подписания соглашения по «формуле Штайнмайера» на Украине прошли несколько акций протеста. Митингующие призывали президента Владимира Зеленского отказаться от «капитуляции». При этом в окружении Зеленского «формулу Штайнмайера» не считают предательством национальных интересов. По их словам, обращает внимание издание, таким образом Киев добился от России подтверждения участия в переговорах в «нормандском формате».

По данным источников издания, после переговоров Зеленский готов приступить к поэтапной, указанной в минских соглашениях реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Если же в течение года после «нормандской встречи» в Киеве так и не увидят прогресса в таких ключевых вопросах, как разоружение непризнанных формирований и передача контроля над границей украинским военным, то власти Украины готовы будут пойти на долгосрочное замораживание конфликта», — пишет «Ъ».

По данным источников, альтернативный план предусматривает «полную блокаду непризнанных республик». Речь идет о заморозке пенсий, ограничении или прекращении поставок тепла, воды и электроэнергии, а также препятствии движения людей на границе территорий.

План не исключает и полную изоляцию нескольких районов Донецкой и Луганской областей: строительство стены.

Текст так называемой «формулы Штайнмайера» был подписан 1 октября в Минске членами контактной группы, сообщала «Газета.ру». Свои подписи под документом поставили представители России, Украины и республик Донбасса. «Формула Штайнмайера» предусматривает порядок проведения местных выборов в ДНР и ЛНР и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.

Новый режим прекращения огня начал действовать в Донбассе 21 июля 2019 года. Однако практически сразу украинская сторона нарушила договоренности. Как сообщили в пятницу в ДНР, ВСУ за это время 823 раза нарушили новое перемирие.