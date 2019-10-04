Скабеева иронично прокомментировала оговорку Лукашенко про Россию

Москва, 4 октября. Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую он допустил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Лукашенко принял участие в форуме регионов Украины и Белоруссии, который состоялся 4 октября в Житомир. В ходе своего выступления белорусский лидер оговорился, назвав Украину Россией.

«Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России» — сказал Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский поправил ошибку белорусского коллеги. В свою очередь Лукашенко пошутил, что испугался своей оговорки, так как подумал, что назвал украинского лидера Владимиром Владимировичем.

«Думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал?» — пошутил Лукашенко.

«Слава богу, нет!» — ответил Зеленский.

Скабеева назвала «оговорочкой по Фрейду» высказывание Александра Лукашенко, выразив уверенность, что таким образом белорусский лидер «троллит» Зеленского.

«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского», — написала Скабеева в своем микроблоге Twitter.

Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!

Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: ‘испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сейчас вам сказал’ pic.twitter.com/whb6bjEKeC — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 октября 2019 г.

Стоит отметить, что на полях белорусско-украинского форума регионов состоялись переговоры Лукашенко и Зеленского. После встречи Лукашенко сообщил журналистам, что главной темой переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в сфере ракетостроения и поставок нефтепродуктов.