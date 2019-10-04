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Дания обязана одобрить строительство «Северного потока — 2», заявили в «Газпроме»

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Дания обязана одобрить строительство «Северного потока — 2», заявили в «Газпроме»

Санкт-Петербург, 4 октября. Дания обязана одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне, заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога на ПМГФ.

Хандога подчеркнул, что Копенгаген не имеет права не согласовать маршрут «Северного потока — 2», он может только выбрать наиболее безопасный вариант.

«Когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении. Потому что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность», — сказал представитель российской корпорации в беседе с РИА Новости.

Компания-оператор сможет начать прокладывать газопровод только спустя месяц после получения соглашения, подчеркнул топ-менеджер. Он напомнил, что в этом процессе есть период апелляции.

Дания обязана одобрить строительство «Северного потока — 2», заявили в «Газпроме»

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Организаторам реализации проекта осталось получить соглашение только от Копенгагена.

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Источник: РИА Новости
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