Сотни сирийских беженцев вернулись в пограничный с Ливаном Эль-Кусейр

Дамаск, 4 октября. Двести семей сирийских беженцев вернулись в Эль-Кусейр в районе сирийско-ливанской границы. Как передает агентство SANA, беженцы вернулись в восстановленный сирийскими властями город, который ранее разрушили террористы.

Один из жителей Эль-Кусейра рассказал, что его семья покинула город семь лет назад из-за военных действий после того, как террористы захватили его.

«И теперь, благодаря героизму сирийских солдат, защитивших нашу родину, и усилиям правительства, мы можем вернуться в свои дома», — добавил он.

Процесс возвращения беженцев в Эль-Кусейр начался в июле и сейчас в городе в общей сложности обосновалось 1,2 тыс. семей.

Город находится в 30 километрах к юго-западу от провинциального центра Хомс. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» проникли сюда из Ливана.

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что несколько сирийских ведомств в сотрудничестве с министерством социальных дел и труда организовали учебные курсы для тех, кто был уволен из рядов сирийской армии после службы в течение примерно 8 лет. Таким образом они смогут получить профессиональную подготовку и квалификацию для быстрого доступа к рынку труда в государственном и частном секторах.