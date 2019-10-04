Microsoft заявила о попытках иранских хакеров взломать аккаунты американских чиновников

Вашингтон, 4 октября. Корпорация Microsoft заявила о попытках иранских хакеров взломать почтовые ящики американских чиновников, в том числе одного из участников президентской гонки. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении.

В Microsoft утверждают, что к попыткам взломать аккаунты американских чиновников причастна хакерская группировка Phosphorous, которая, как считают в компании, базируется в Иране и связана с властями этой страны.

По информации корпорации, хакеры в течение 30-дневного периода в августе и сентябре пытались около 2,7 тысяч раз выявить электронные почтовые ящики, связанные с интересующими их лицами, и взломать 241 аккаунт.

«Аккаунты, которые были целью (хакеров), были связаны с одним из штабов на выборах президента США, нынешними и бывшими чиновниками правительства США, журналистами, которые освещали вопросы глобальной политики, а также видных иранцев, проживающих за пределами Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хакерам удалось взломать четыре аккаунта, но они не связаны со штабом кандидата в президенты и чиновниками США.

Специалисты Microsoft советуют своим клиентам внимательно относиться к защите своих данных и использовать двухфакторную идетификацию, лучше всего — без пароля.