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ООН взяла под контроль ситуацию с невыдачей виз российским дипломатам

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ООН взяла под контроль ситуацию с невыдачей виз российским дипломатам

ООН, 4 октября. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила уведомление со стороны России о проблемах с выдачей виз дипломатам.

Представитель генсека ООН во время выступления на брифинге в пятницу, 4 октября, сообщил о контакте ООН с властей России и США по факту невыдачи виз российским делегатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации, пишет ТАСС.

«Как я уже говорил, Российская Федерация уведомила нас о ситуации, мы активно работаем с российскими представителями, а также с властями принимающей страны», — подчеркнул Стефан Дюжаррик.

Накануне власти США не выдали визы российским делегатам, следующим на заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, где обсуждались вопросы разоружения. Российский сенатор Александр Пушков раскритиковал Вашингтон за невыдачу виз российским дипломатам.

Примечательно, что представитель внешнеполитического ведомства США отказался комментировать инцидент, сообщает «Газета.ru». В Государственном департаменте США в свою очередь заявили, что Вашингтон соблюдает все обязательства в рамках соглашения с ООН.

 

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