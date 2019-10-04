Арнольд Шварценеггер выступил на форуме «Синергия» в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ 

Арнольд Шварценеггер стал хедлайнером форума «Синергия» в Санкт-Петербурге. В течение двух дней со сцены «Газпром Арены» перед петербуржцами выступают известные спортсмены, журналисты, экономисты и деятели искусства.

«Никогда не бойтесь ошибок, иначе останетесь маленьким человеком», — с мотивационной речью к петербуржцам обратился Арнольд Шварценеггер. Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии, семикратный «Мистер Олимпия» рассказал историю своего становления в разных сферах. О том, как в 15 лет занялся бодибилдингом, уже через 5 лет стал «Мистером Олимпия» и подтвердил этот титул семь раз. Арнольд Шварценеггер отметил, что одним из его кумиров был советский тяжелоатлет Юрий Власов.

«Юрий Власов, 4-кратный чемпион мира из Москвы, был для меня примером для подражания, когда я стал интересоваться тяжелой атлетикой. С тех пор я следил за русскими спортсменами и восхищался ими. Но успех сам по себе не важен. Если у тебя нет видения и четкой цели — ты ничто», — сказал Арнольд Шварценеггер, актер.

Арнольд Шварценеггер рассказал, что у него всегда было особое отношение к России, он восхищался нашей страной, а в Петербурге его покорил Эрмитаж. Голливудский актер больше получаса выступал перед зрителями. Рассказывал о семье и о карьере, о себе, как одновременно учился в колледже, тренировался и брал уроки актерского мастерства.

Уже к 30-ти годам он стал миллионером. После выступления на главной сцене, актер ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Например, о том, что сильнее воздействует на общество политика или искусство.

«Я думаю, что обе сферы играют важную роль в нашей жизни. Нам нужно и развлечение, и политика, и искусство. Нам необходима, прежде всего, программная политика. Политика сама по себе — это достаточно грязная профессия, но если у нас есть в значении продуманной программы, и мы ее применяем для того, чтобы развивать нашу страну, то в этом случае мы действительно делаем хорошее дело», — ответил Шварценеггер.

Спрашивали Шварценеггера про его наставников и про влияние занятий спортом на бизнес, про русских женщин и про петербургский стадион.

«Эта арена, действительно, великолепна и производит сильное впечатление. Она является крайне современной и очень располагает к себе», — сказал актер.

Встречей с «Терминатором» зрители остались довольны. Сам форум проходит ежегодно, здесь выступают предприниматели, топ-менеджеры, актеры, спортсмены. А зрители приходят услышать истории успеха своих кумиров.

«На «Синергии» я впервые, завлек меня именно Арнольд Шварценеггер, так как это человек, который прошел путь от бодибилдинг-звезды до политика, так как я тоже занимаюсь политикой. Мне было очень интересно, каким образом человек к этому пришел, послушав его историю, я понял, что у нас есть много общего», — говорит Сергей Северский, участник форума.

«Для общего развития, получения новой информации, для общения со своими коллегами, чтобы увидеть интересных спикеров», — поделилась Мария Шатрова, участница форума.

Форум «Синергия» будет длиться два дня. Каждый вечер большая музыкальная программа с легендами русского рока ждет всех участников мероприятия.