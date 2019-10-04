Космические войска РФ не допустили столкновения МКС с другим объектом

Москва, 4 октября. Специалисты Главного центра разведки космической обстановки в 2019 году выдали 19 предупреждений об опасных сближениях космического мусора со спутниками российской орбитальной группировки. Об этом сообщил замглавы штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС РФ полковник Алексей Лагутенко.

По его словам, в 2019 году специалисты центра 19 раз предупреждали об опасных сближениях различных объектов с российскими космическими аппаратами.

«В части МКС в этом году мы выдали всего одно предупреждение», — сказал Лагутенко.

Полковник также добавил, что опасным считается сближение объектов на расстояние менее десяти километров.

По словам Лагутенко, контроль обстановки на околоземной орбите осуществляется с помощью специального радиотехнического оборудования, которое расположено в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.

Он также добавил, что в 2019 году специалисты центра обеспечили прогнозирование и рассчитали безопасное падение более 200 космических объектов. По его словам, к настоящему моменту российский каталог космических объектов включает в себя более 18 тысяч элементов размерами от 20 сантиметров и больше, которые появились в результате деятельности человека в космосе.

Лагутенко отметил, что специалисты центра начинают осуществлять расчет орбиты падающего спутника за шесть месяцев до предполагаемой даты падения. Главной задачей российских специалистов является прогнозирование возможного района падения таких космических аппаратов.