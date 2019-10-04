ВСУ открыли минометный огонь по Логвиново в ЛНР

Луганск, 4 октября. Киевские силовики открыли огонь из миномета по району населенного пункта Логвиново в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ два раза обстреляли территорию ЛНР. Оба обстрела произведены с позиций 59 бригады ВФУ.

В 17.25 (время совпадает с московским) ВСУ обстреляли район населенного пункта Логвиново. Огонь велся из вооружения БМП-1, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В 18.20 данный поселок вновь попал под огонь украинских силовиков. На этот раз обстрел велся из запрещенного минскими соглашениями 120-мм миномета.

Информация о раненых или погибших не поступала.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.

Новый режим прекращения огня начал действовать в Донбассе 21 июля 2019 года. Однако практически сразу украинская сторона нарушила договоренности. Как сообщили в пятницу в ДНР, ВСУ за это время 823 раза нарушили новое перемирие в Донбассе. В результате атак украинских силовиков погибли двое мирных жителей, еще 13 получили ранения, ранены трое сотрудников МЧС ДНР.