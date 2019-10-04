Зеленский сравнил отношение белорусов к России и Украине

Киев, 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для жителей Белоруссии ближе украинский язык, нежели русский. Такое умозаключение глава государства сделал во время выступления на II Форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире после изучения фамилий жителей дружественной страны. В качестве приглашенного гостя на мероприятии присутствовал и глава Республики Александр Лукашенко.

«Я сейчас подумал, к кому ближе белорусы - к россиянам или к украинцам? Я понял ответ на этот вопрос. Ответ - в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии», — высказался Зеленский.

Во время встречи президенты Украины и Белоруссии также обсудили развитие ракетостроения и возможность проведения совместной Олимпиады. Кроме того, Зеленский и Лукашенко договорились «разгрести завалы» в отношениях Минска и Киева. В свою очередь глава Белоруссии выразил уверенность, что гражданская война на Украине завершится при Владимире Зеленском.