ВКС РФ отслеживают эксперименты других стран в космосе

Москва, 4 октября. Система контроля космического пространства, разработанная в России, отслеживает эксперименты других стран в космосе, сообщил начальник оперативного отделения — заместитель начальника штаба главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС РФ полковник Алексей Лагутенко в День космических войск.

Лагутенко констатировал, что одной из задач центра является выявление назначения космических аппаратов других стран, а также контроль их полета.

«Особое внимание специалисты главного центра уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, — продолжил замначальника штаба, — а также проведения экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств».

Особое внимание также уделено разрушениям космических объектов. Необходимо выявить не только факт разрушения, но и определить его причины. По словам Лагутенко это особенно актуально в условиях, когда уже четыре страны имеют противокосмические системы. По его данным, в год фиксируются три-четыре разрушения на орбите. Большинство из них произошли из-за взрыва остатков топлива при нагревании Солнцем.

Контролировать обстановку в околоземном пространстве космоса помогают специализированные лазерно-оптические, радиотехнические и оптико-электронные наземные средства системы. Они расположены в Алтайском крае, Таджикистане, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкессии и Московской области.

4 октября в России отмечается День Космических войск. Ровно 62 года назад СССР запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли, открыв тем самым эру космических полетов.