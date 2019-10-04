В Донецке объяснили, с чем связаны проблемы Украины

Донецк, 4 октября. Проблемы на Украине накапливаются в значительной степени из-за отсутствия у ее руководства полноценной концепции развития государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

«Формула Шайнмайера» — это именно та ситуация, при которой, как в «Том самом Мюнхгаузене» — ЛНР и ДНР называют свободной, а Украину – брошенной», — отметил он.

По мнению Кофмана, Украина себя ведет соответствующим образом — как брошенная фрау Мюнхгаузен.

«Это и приводит ко всем последствиям, которые мы и наблюдаем на данном этапе, — констатировал он. — То есть мы видим подписанные соглашения и при этом несоблюдение этих соглашений путем продолжения боевых действий. А, кроме того, заявления господина (президента Украины Владимира) Зеленского, предназначенные для наиболее пассионарной части населения, говорящие о том, что все идет по тому же курсу, который был обозначен до выборов, по тому курсу, который в принципе не предусматривал «формулу Шайнмайера».

Собеседник ФАН уверен, что все проблемы возникают из-за того, что у Украины как не было, так и нет внятной концепции дальнейшего пути развития.

«И дальше проблемы будут только накапливаться, как снежный ком. Выхода из данной ситуации для Украины я пока не вижу», — подытожил он.

Напомним, что 1 октября 2019 года Украина в лице ее официального представителя в контактной группе в Минске Леонида Кучмы подписала «формулу Штайнмайера».

Вскоре после этого ВСУ в Донбассе начали обстрел позиций Луганской и Донецкой народных республик практически по всей линии соприкосновения.

Так, по данным НМ ДНР, за 3-4 октября ВСУ нарушили перемирие не менее 14 раз: применялись вооружения БМП, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вечером в пятницу стало известно о нескольких сильных взрывах, которые слышали жители столицы ДНР.