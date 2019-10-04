Россияне не хотят видеть украинских экспертов на ТВ

Москва, 4 октября. Более половины россиян не хотят видеть украинских экспертов в российских политических ток-шоу, как сообщает ForPost, таковы результаты социологического исследования.

Согласно результатам опроса, 64% респондентов не хочет видеть украинских экспертов в эфире таких общественно-политических передач, как «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут». Главная претензия, предъявляемая к этим экспертам в том, что те ведут себя «фривольно и нагло».

Лишь 16% опрошенных поддержали выступления экспертов из Украины. По словам респондентов, именно на них и держатся эти передачи. Всего в опросе провели участие 5 251 россиян.

Отметим, в ток-шоу на российском ТВ украинские эксперты выступают чаще всего крайне эмоционально, чтобы обратить как можно больше внимания на свои персоны. Так, к примеру Андрей Метлев, которого во время прямого эфира выгнали с передачи «Время покажет» Артема Шейнина, в беседе с Федеральным агентством новостей поблагодарил за внимание к его персоне.

Еще одного популярного украинского политолога Вячеслава Ковтуна в очередной раз выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». На этот раз за оскорбительное высказывание в адрес немецких СМИ. В комментарии ФАН украинец заявил, что не должен был произносить слова, разозлившие ведущего ток-шоу Дмитрия Куликова.

Защитник Киева на российском ТВ не смог вспомнить, когда еще его выгоняли из студий популярных политических ток-шоу, в которых он часто появляется. Сказал, что такого больше не было. Зато историй, когда российские телеведущие ставили украинского эксперта в неловкое положение, было немало и все они широко обсуждаются в СМИ.