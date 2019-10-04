Богданов обсудил с представителем оппозиции Сирии запуск конституционного комитета

Москва, 4 октября. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с главой делегации сирийской оппозиции на переговорах в астанинском формате Ахмедом Тома. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В ходе встречи Богданов и Тома обсудили текущую ситуацию в Сирии, а также дальнейшие шаги по урегулированию сирийского кризиса в политическом русле. Кроме того, замглавы МИД РФ и представитель оппозиции обсудили запуск работы конституционного комитета Сирии.

Напомним, 30 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о завершении создания конституционного комитета Сирии. Конституционный комитет будет состоять из двух групп, одна из которых займется подготовкой конституционных проектов, а другая будет их утверждать.

Решения комитета будут приниматься в ходе голосования всех членов конституционного комитета. В состав малой группы будут входить 45 человек. Большая группа будет состоять из 150 человек.

Позднее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил, что первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября.

Стоит отметить, что решение о создании конституционного комитета Сирии было принято в январе 2018 года в ходе конгресса сирийского национального диалога, который проходил в Сочи.