Сирия, 5 октября. Было установлено, что среди протурецких боевиков ССА** в Африне живет и действует бывший врач ИГ1*. «Спящие ячейки» террористов проводят казни курдских бойцов в Ракке. США направили радикалам SDF**** новый конвой с оружием и техникой в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): скрывает бывшего врача ИГ в своих рядах в Африне; призвала Турцию к началу новой операции против SDF на севере САР под именем новой группировки «Национальная армия».

«Ахрар аш-Шам»: в ходе междоусобных столкновений с боевиками «Джейш Аш-Шаркия» ранили одного мирного жителя к северо-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГ): опубликовало на подконтрольных ресурсах кадры казней курдских бойцов SDF в городе Ракка.

Международная коалиция: направила курдам новый конвой с оружием, техникой и боеприпасами в Хасаку.

Провинция Алеппо

Было установлено, что среди боевиков протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) живет и действует на территории кантона Африн бывший член «Исламского государства» (запрещено в РФ), который был военным врачом в составе террористической организации, передает местный портал Afrin Post. Сообщается, что террорист причастен ко многим военным преступлениям, совершаемым наемниками Анкары в этом районе на северо-западе провинции Алеппо. В том числе к убийствам, похищениям гражданских лиц и активации самодельных взрывных устройств в жилых районах.

Стало известно, что в междоусобных боях протурецких радикалов, которые разворачивались в окрестностях города Джандарис к юго-западу от Африна, участвовали боевики группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш Аш-Шаркия». Согласно данным Центра документирования нарушений в северной части САР (VDC-NSY), в ходе перестрелок пострадали в общей сложности три джихадиста с обеих сторон. Кроме того, был также ранен один местный житель.

Провинция Идлиб

Сформированная накануне «Национальная армия», собранная из радикалов ССА, дислоцирующихся в Идлибской зоне деэскалации и в Африне, вполне ожидаемо объявила о том, что целиком поддержит Турцию в случае начала новой операции против курдских группировок на севере Сирии, на этот раз за Евфратом. Более того, главари этой новой коалиции исламистов призвали турецкое военное руководство к скорейшему началу данного наступления, сообщает Telegram-ресурс «Вестник Дамаска». По мнению многих местных наблюдателей, Анкара пытается легализовать подконтрольных боевиков путем создания единого бандформирования под началом так называемого министра обороны джихадистов, базирующихся внутри террористического анклава в Идлибе.

Провинция Ракка

Подконтрольные «Исламскому государству» ресурсы опубликовали кадры казней курдских бойцов из состава Сирийских демократических сил (SDF) в Ракке, передает местный источник в сети Twitter (@cmellaniac). Примечательно, что контроль над городом курды и войска международной коалиции во главе с США перехватили еще в октябре 2017 года – то есть два года назад. Несмотря на это, однако, там до сих пор очень высок уровень террористической активности. Ячейки ИГ в большом количестве присутствуют практически во всех районах на восточном берегу Евфрата, оккупированных «Демократическими силами» и Соединенными Штатами.

Провинция Хасака

Американцы отправили новую партию оружия и техники подконтрольным курдским отрядам на северо-востоке САР. Так, по информации портала Midline News, в провинцию Хасака с территории Иракского Курдистана проследовала колонна из десятков грузовиков, преимущественно с вооружениями и боеприпасами. Конвой двигался через приграничные города Аль-Маликия, Камышлы – и дальше в западном направлении. Необходимо подчеркнуть, что предыдущий груз военнослужащие США доставили на позиции SDF всего неделю назад. Таким образом, Вашингтон продолжает финансировать курдские бандформирования, несмотря на обещания американского президента свернуть операцию в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.