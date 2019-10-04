Путин призвал чиновников чаще общаться с гражданами

Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин обратился к чиновникам с просьбой наладить общение с гражданами. Российский лидер сделал соответствующее заявление в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

Глава государства признался, что хотел бы видеть большую вовлеченность граждан в решение проблем страны путем общения с чиновниками.

«Я мечтаю, чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны. И тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день», — отметил президент РФ.

Путин сообщил, что хочет добиться от чиновников на муниципальном и региональном уровнях более плотного общения с гражданами «для решения задач в интересах людей».

Одна из участниц заседания рассказала президенту о проекте по украшению домов в спальных районах граффити. Путин поддержал идею создания масштабных изображений в микрорайонах в рамках арт-фестивалей.