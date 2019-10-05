Сирия, 5 октября. Самолет ВВС Израиля был замечен над территорией Голанских высот. США и Турция приступили к третьему этапу патрулирования северных районов Сирии. Боевики объявили о создании нового альянса в «Большом Идлибе», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали укрепрайоны исламистов на границах «Большого Идлиба»; продолжили укреплять свои позиции восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

Курды: заявили об аресте 10 боевиков ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в минировании автомобиля к северо-востоку от Алеппо; понесли потери в результате вылазок неизвестных в Ракке и Хасаке; застрелили двух человек во время рейдов в Дейр-эз-Зоре; увеличили контингент сил безопасности в Ракке.

«Исламское государство»1: понесло потери при попытке атаковать САА в восточной части Хомса.

Соединенные Штаты: приступили к третьему этапу патрулирования «зоны безопасности» на севере САР совместно с Турцией.

ВВС Израиля: осуществили вылеты над территорией Голанских высот.

ВС Турции: направили еще один военный конвой в Идлиб.

Провинция Алеппо

Новостной портал Masar Press Agency сообщал о взрыве в поселении Аз-Зиядия на северо-востоке Алеппо. Детонировавшее СВУ было заложено в одном из автомобилей. О возможных жертвах среди мирного населения все еще ничего неизвестно. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики формирования «Силы освобождения Африна», действующие в рамках операции «Гнев оливок».

Юго-западнее административного центра провинции возобновились взаимные обстрелы на линии разграничения правительственных сил и радикалов исламистских бандформирований, передавал Twitter-канал (Step_Agency). Противники обменивались ударами в районе города Аль-Эйс.

В кантоне Африн продолжились нападения на мирных жителей со стороны протурецких боевиков. По информации военного источника в Twitter (jackshahine), один из сирийцев курдской национальности был убит при попытке оказать сопротивление исламистам, конфисковавшим трактор у его соседа. Инцидент произошел в населенном пункте Меданки.

Во второй половине дня в Африне вновь вспыхнули междоусобицы в рядах вооруженной оппозиции. Поступали данные о стычках в районе Джандариса, а также в окрестностях административного центра кантона.

Провинция Хомс

Накануне была опубликована информация о последствиях столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Исламского государства», которые произошли двумя днями ранее. Российский информационный портал ТАСС сообщал о том, что во время вооруженного противостояния были уничтожены несколько террористов, а также их военная техника. Кроме того, сирийские ВВС ликвидировали ряд укрытий джихадистов ИГ, которые были обнаружены в Сирийской пустыне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Arabiya передавало, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили укреплять свои опорные пункты на восточном берегу Евфрата, находящиеся в непосредственной близости от зоны контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Снайперы правительственных войск заняли позиции на крышах зданий в населенных пунктах Сальхия, Хатла и Аль-Хуссейния.

Между тем новостной портал Orient-News передавал, что последние рейды курдских радикалов привели к гибели двух гражданских лиц. Тела убитых сирийцев были обнаружены в деревне Аз-Зар на юго-востоке провинции. Это вызвало очередную волну народного недовольства. Позднее курды попытались оправдаться, заявив о поимке десяти террористов «Исламского государства», которые действовали в составе так называемых спящих ячеек. При этом курдские источники утверждали, что вместе с джихадистами им удалось захватить их оружие и СВУ.

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщал о подрыве здания, принадлежавшего курдской администрации. Поступали данные о материальном уроне, тогда как о возможных жертвах среди местных жителей все еще ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе в минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и боевиками террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Twitter-канал (halabtodaytv) передавал, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела огонь по военным объектам джихадистов неподалеку от населенных пунктов Кафр Увейд, Баарбу, Кафр-Увейд, Кансфра, Маарет-Хурма, Аринба и Маар-Зита.

Поступали данные о переброске очередного военного конвоя в зону «Большого Идлиба». Как передавал интернет-портал Step News Agency, колонна с подкреплениями перешла через погранпереход «Кафр-Лясин» и затем проследовала в направлении турецких наблюдательных постов.

Было официально объявлено о формировании нового объединения боевиков под названием «Национальная армия». Как передавал военный источник в сети Telegram (astramilitarum), в ее состав вошли такие бандгруппы как «Джебхат Аш-Шамия», «Лива Султан Мурад», «Джейш Аль-Наср», «Свободная армия Идлиба», «Бригада мученика Ахмада Аль-Абдо», «Ахрар Аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам»*****.

Провинция Ракка

На севере САР начался третий этап совместного патрулирования территорий силами США и Турции. Согласно данным турецкого Минобороны, объединенные отряды Анкары и Вашингтона обследовали приграничные районы на автомобилях, а также задействовав беспилотники. Напомним, мониторинг обстановки осуществляется в рамках американо-турецкой договоренности о создании «зоны безопасности».

Тем временем военный источник в Twitter (Salah_Addin) сообщал о двух взрывах, которые произошли на территориях, оккупированных курдами. Первый прогремел в пригороде Ракки Аль-Хатунии, второй — в квартале Румейла в Хасаке. В общей сложности жертвами случившегося стали три члена SDF, еще пять курдских бойцов получили ранения.

Провинция Хасака

В подконтрольном курдам лагере «Аль-Хол» вновь произошло убийство одного из беженцев по имени Абдулла Ахмад. Согласно данным новостного агентства Iraq Akhbar, молодой человек 20 лет скончался от ножевых ранений, полученных в результате нападения неизвестных. Предполагается, что он был убит членами семей джихадистов «Исламского государства», которые также содержатся в пункте временного размещения. Местные источники отмечают, что Абдулла неоднократно вступал в конфликт с родственниками террористов, отказываясь исполнять их приказы.

Во второй половине дня поступали данные о задержании курдами 43 человек в рамках принудительной мобилизации. Также сообщалось о стычке членов SDF с группой мирных жителей, в результате которой пострадали четыре курдских бойца.

Провинция Эль-Кунейтра

Недалеко от западной границы Эль-Кунейтры над территорией оккупированных Израилем Голанских высот был замечен израильский самолет, о чем сообщал Twitter-канал (samastrategy). Предполагалось, что боинг 707 3L6C был задействован с целью радиоэлектронной разведки. Как известно, ранее данные территории находились в оккупации боевиков различных антиправительственных формирований, однако в результате операции «Базальт», проводившейся летом прошлого года, их удалось зачистить.

1 Организация запрещена на территории РФ.