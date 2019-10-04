Эксперт рассказал, как Россия и Украина готовятся к прекращению транзита газа

Руководство «Нафтогаза» сделает все для того, чтобы сорвать переговоры по продлению транзита российского газа в Европу в 2020 году. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Таким образом он прокомментировал сообщение министра энергетики России Александра Новака о том, что очередной раунд переговоров между РФ и Украиной с участием еврокомиссара по энергетике пройдет 28 октября.

«Явно, что руководство «Нафтогаза» работает на срыв транзита. И поменять их пока из-за внутриэлитной борьбы команда президента Украины Владимира Зеленского, видимо, не может», — рассказал Юшков.

Поэтому в Киеве сейчас в ходу идея разделить «Нафтогаз», сделав независимого оператора украинской ГТС.

Один из центров силы на Украине пытается к новому году создать самостоятельную украинскую газотранспортную компанию. Предполагается, что она будет подведомственна министерству финансов, а не министерству энергетики, отметил аналитик.

«Поэтому в конечном итоге переговоры надо будет вести с этим новым оператором, а не с «Нафтогазом», который перестанет заведовать вопросами транзита. На мой взгляд, пока «Нафтогазом» будет руководить господин Юрий Витренко, с ним ничего подписать не удастся. Наоборот, нынешнее руководство всячески торпедирует соглашение».

По его словам, трехсторонняя встреча в октябре будет во многом ознакомительной. Поскольку, по всей видимости, в ней примет участие уже новый еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон из Эстонии.

«Какую она займет позицию, до конца не ясно. Прежде она критиковала «Северный поток — 2». Теперь же, после того, как ее утвердили на этот пост, высказывается очень уклончиво», — подчеркнул Юшков.

На октябрьскую встречу теоретически могут приехать представители не «Нафтогаза», а уже новой украинской газотранспортной компании, считает нефтегазовый аналитик.

«В ходе переговоров рассматривался вариант перехода на европейскую систему контрактования. То есть вместо долгосрочного двустороннего соглашения, как было раньше, украинский оператор будет выставлять на аукционах те объемы газа, которые он собирается прокачать в течение полугода или года. И тот, кто захочет, будет конкурировать за эти газовые лоты. А так как в прокачке газа из России может участвовать только «Газпром», естественно, что он возьмет себе столько лотов, сколько ему нужно на небольшой период».

По мнению эксперта, для России такой сценарий выгоден. Поскольку «Газпром» хочет платить только за те объемы газа, которые он прокачал через Украину.

В перспективе года «Газпром» может пойти на условия «качай или плати» при прокачке 60-70 миллиардов кубов за год.

«Главное для российской компании сейчас — пройти отопительный сезон. С апреля в Европе сократится потребление газа, можно будет запитывать потребности европейцев за счет других газопроводов. Скоро будут построены обе нитки «Турецкого потока», уже строится перемычка Болгария — Сербия для реализации второй нитки. А к следующему отопительному сезону рассчитывают достроить и полностью запустить и «Северный поток — 2». В итоге получится, что «Газпрому» транзит через Украину нужен будет в объеме 20-30 миллиардов кубометров в год, в несколько раз меньше, чем сейчас», — рассказал собеседник ФАН.

Если же разделения «Нафтогаза» не произойдет и контракт не будет подписан, ни одного кубометра газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года поступать не будет, уверен аналитик.

По его словам, «Газпром» готовится к негативному сценарию, рекордное количество газа закачано в хранилища в Европе. Российский газ уже сейчас усиленно закачивается в СПГ. В случае необходимости его тоже будут в больших количествах поставлять на европейский рынок.

«Кроме того, максимально будут использоваться газопроводы «Северный поток», «Ямал — Европа» и другие. При таком форс-мажорном сценарии не исключено, что европейцы разрешат загрузить OPAL (сухопутное продолжение «Северного потока» в Европе) на полную мощность».

Так уже было в марте 2016 года, когда в Европе ударили сильные морозы, напомнил Юшков. Газовые хранилища были истощены, и был риск, что европейцы начнут замерзать. При этом ранее на «Газпром» было наложено ограничение: он мог использовать только половину пропускных способностей OPAL. И этот трубопровод стоял полупустой, поскольку другие газовые компании его не используют. А тут европейцы сказали: а давайте проведем технические испытания, посмотрим, как OPAL будет работать при полной загрузке.

«Технические испытания проводились аккурат до потепления в Европе», — иронично отметил собеседник ФАН.

Вероятность негативного сценария, то есть отсутствия договора о транзите российского газа через Украину, по его мнению, весьма высока — примерно 50%.

«И сами Украинцы готовятся к такому повороту. «Нафтогаз» заявил о том, что протестировал работу нескольких газокомпрессных станций в реверсном режиме. Предполагается, что в случае прекращения транзита российского газа голубое топливо на Украину будет поступать из Польши».

Не случайно 31 августа Украина, Польша и США подписали документ о том, что американский СПГ будет разжижаться в польском терминале, после чего по трубам пойдет на Украину, напомнил эксперт.

«И если руководство «Нафтогаза» вполне устраивает такой вариант, то по понятным причинам команда Зеленского старается этого не допустить. На них активно давят европейцы, которых совсем не греет мысль о возможном прекращении транзита через Украину. Но главное — такой газ дороже и есть риск, что его не хватит и украинцы начнут замерзать. И тогда рейтинг нового президента резко пойдет вниз».

Руководители «Нафтогаза» как раз и действуют по принципу «чем хуже при Зеленском, тем лучше для Петра Порошенко», который их в свое время на эти должности и назначал, считает Игорь Юшков.

«Эти люди завязаны на американские политические элиты. Население Украины при таком варианте проиграет, поскольку американский газ, конечно, будет дороже российского. Ну, а американцы со своей стороны пытаются расчистить себе часть европейского газового рынка».

Даже если «Газпром» сможет полностью исполнять свои контракты, сами эти новости о прекращении транзита через Украину вызовут большой рост цен на европейском газовом рынке. И американский СПГ станет конкурентоспособным здесь.

Но все же шансы на заключение контракта пока остаются.

«Заявление президента Владимира Путина о готовности заключить контракт на транзит газа через Украину на год в какой-то степени развязывает руки министру Новаку. Поскольку до этого российская сторона говорила, что заключение такого контракта должно быть увязано с урегулированием спора «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Сейчас же Путин не упомянул об этом условии», — резюмировал аналитик.

Ранее на форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. По его словам, Россия давно была готова к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но те «не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров подобного рода».