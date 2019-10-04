В МИД РФ прокомментировали возможность размещения РСМД на Кубе

Москва, 4 октября. Москва и Гавана не обсуждают вопрос размещения российских ракет средней и меньшей дальности на Кубе, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Отвечая на соответствующий вопрос, Рябков сообщил, что данная тема не рассматривается, никаких оснований ее рассматривать нет.

Рябков также напомнил, что существует мораторий на неразвертывание РСМД Россией до тех пор, пока «не появятся американские системы».

«Ничего сейчас в этом плане не изменилось, никаких даже обсуждений этого сюжета в ходе визита [премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу] и близко не было», — заявил дипломат.

2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждала, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».

Всего через две недели после окончания действия Договора о РСМД Штаты провели летные испытания с земли крылатой ракеты семейства «Томагавк» на дальность, которая ранее была запрещена этим международным документом.

Позднее президент РФ Владимир Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на РСМД в Европе, однако Североатлантический альянс отказался рассматривать данную инициативу, сообщал RT. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заметил, что ответ НАТО напоминает «компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах».

Дмитрий Медведев находится на Кубе с двухдневным визитом, сообщала «Газета.ру». Глава правительства РФ провел переговоры с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем, после чего встретился с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро. По итогам переговоров был подписан ряд совместных документов.