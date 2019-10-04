Путин предложил использовать опыт «Росатома» в медицине

Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин во время первого расширенного заседания совета «Россия — страна возможностей» порассуждал о том, какое будущее может быть у здравоохранения в стране.

Путин пообщался с победителями конкурсов управленцев «Лидеры России» и платформы «Россия — страна возможностей». В разговоре с победителем одного из конкурсов, заместителем главного врача клиники Владимиром Остроменским, глава государства задал активисту вопрос о российской медицине.

Президент спросил, может ли здравоохранение России работать как корпорация, и получил положительный ответ. Остроменский подчеркнул, что при этом главным критерием корпорации должна оставаться ориентированность на человека.

Путин в свою очередь привел в качестве примера работу Сергея Кириенко, ранее возглавлявшего «Росатом».

«Сергей Владиленович когда-то создал корпорацию — корпорацию «Росатом». Вот она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями», — отметил глава России.

После этого Путин еще раз переспросил Остроменского, возможно ли подобное в разрезе российской медицины. Заместитель главврача ответил, что для достижения подобного эффекта необходимо изменить систему подготовки специалистов и руководителей.