Сирия, 4 октября. Междоусобные стычки вспыхнули в рядах протурецких боевиков в Африне. Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки из Ливана и Иордании. Курды задержали 43 жителей в Ракке и Хасаке с целью насильственной вербовки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по укрепрайонам боевиков в южной части Идлиба.

Курды: продолжают укреплять позиции на севере Ракки и стаивать силы к сирийско-турецкой границе; арестовали 43 гражданских лиц в Ракке и Хасаке.

Провинция Латакия

На севере Латакии не утихают столкновения между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Согласно данным Twitter-канала (NeSyria), в качестве ответных мер на обстрелы со стороны радикалов САА задействовала авиацию. Сирийские вертолеты осуществили боевые вылеты в зонах дислокации исламистов в окрестностях города Кабана, расположенного на границе с соседней провинцией Хама. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что, несмотря на создание новой протурецкой коалиции боевиков, в Африне вновь вспыхнули стычки в рядах вооруженной оппозиции. Исламисты обмениваются ударами в городе Джандарис на юго-западе кантона. В то же время интернет-портал Step Agency сообщает о столкновениях в окрестностях Африна, которые привели к ранению по меньшей мере одного из радикалов. Предполагается, что причиной конфликта в обоих случаях стали разногласия в разделе средств, награбленных у местных жителей. Как известно, в последнее время в районах, оккупированных поддерживаемыми Турцией бандгруппами, участились случаи вымогательства и похищения людей с целью получения выкупа.

Провинция Даръа

Поступили сведения о числе перемещенных лиц, вернувшихся с территории иностранных государств в Сирию за последние сутки. В соответствии с данными российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», расположенные на границах Дамаска и Хомса, перешли 388 человек. Еще 713 сирийцев прибыли из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб». Напомним, поток возвращающихся беженцев увеличился после того, как были полностью зачищены от боевиков юго-западные сирийские провинции. Так, территория Даръа и Эль-Кунейтры перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) летом прошлого года в результате операции «Базальт», тогда как Дамаск был освобожден еще в апреле 2018-го.

Провинция Идлиб

Продолжаются перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции в южной части Идлиба. По информации военного источника в сети Twitter (MMCSYR), артиллерийским ударам Сирийской арабской армии (САА) подверглись военные объекты боевиков в районе города Кафр-Саджна. Как известно, несмотря на многочисленные попытки сирийского правительства прийти к мирному урегулированию конфликта с исламистами, они не перестают провоцировать вооруженные стычки на линии соприкосновения сил.

Провинция Ракка

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают укреплять свои опорные пункты у Тель-Абьяда, несмотря на формирование «зоны безопасности». Курды направили подкрепления к сирийско-турецкой границе, а также разместили снайперов на крышах домов для наблюдения за позициями турок. Как известно, присутствие курдских радикалов в этом районе противоречит условиям американо-турецкого соглашения, в рамках которого курды обязались вывести свои отряды на юг. Напомним, сегодня состоялось третье совместное патрулирование буферной зоны военными США и Турции.

Провинция Хасака

На контролируемых курдами территориях вновь проходят аресты гражданских лиц в рамках принудительной мобилизации. Военный источник в сети Twitter (Salah_Addin) передает, что в Ракке и Хасаке были задержаны 43 мирных жителя. Однако в одном из поселений под названием Хинна курдские радикалы столкнулись с вооруженным сопротивлением. Группа сирийцев избила четырех членов «Демократических сил Сирии» (SDF), которые попытались задержать их и направить на принудительное обучение в тренировочные лагеря.