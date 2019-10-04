Путин пошутил о журналистах, которых интересуют только негативные события

Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин рассказал шутливую историю о журналистах, которые не приехали на церемонию открытия моста.

Глава государства поделился историей в ходе заседания наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», отвечая на предложение одного из участников встречи писать о позитиве в Интернете.

«У меня есть один знакомый, у него приятель — главный редактор. Пригласил журналистов на открытие моста — никто не приехал. Они потом начали ругаться: «Что же ты, поросенок такой, никого не прислал?» Он говорит: «Ну а что присылать, если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали», — рассказал Путин.

Президент также добавил, что не стоит слишком часто хвалиться своими достижениями, однако показывать позитивные вещи тоже необходимо. По мнению главы государства, распространение позитивной информации является оправданным, когда для этого есть реальные основания, так как подобные публикации создают дополнительную мотивацию для дальнейших созидательных шагов.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главными задачами организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Главой наблюдательного совета организации является Владимир Путин.