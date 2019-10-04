Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин призвал женщин не бояться совмещать семью и карьеру. Этот совет российский лидер дал на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

По мнению главы государства, нельзя выбрать семью или карьеру, особенно если речь идет о женщинах.

«Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно, что спросить: «Что важнее — сердце или голова?» — привел сравнение российский лидер. — Нельзя жить ни без сердца, ни без головы».

При этом Путин отметил, что все больше девушек считают необходимым получить образование и достичь каких-либо успехов на работе.

«Сейчас статистика говорит, что возраст наших невест в России немножко подрос, стал где-то от 20 лет до 31 года, — констатировал он. — Это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что происходит».

Путин рассказал россиянкам, как совмещать семью и карьеру. Он отметил, что необходимо не бояться и пытаться совмещать эти две сферы, тем более в России появились платформы, помогающие таким россиянкам. По мнению президента, вывод прост — «чем больше делаешь, тем больше получается».

«Я думаю, женщины посмотрят, послушают и скажут: «Ты сам попробуй — и это, и это». Я понимаю, как это сложно, — заверил президент России. — Но то, что на этой платформе образовался такой женский клуб, который думает о том, как организовать эту работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно, — это очень важно. Это здорово».

О формировании неформального женского клуба на базе «Лидеров России» на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» рассказала глава АСИ Светлана Чупшева.

Ранее Путин заявил, что социальные лифты в России должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Глава государства также отметил, что эта практика должна распространяться на всю страну.