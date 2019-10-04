Форум Немцова стал идеальной площадкой для встреч Навального с западными спонсорами

Москва, 4 октября. Созданный и зарегистрированный в Германии Фонд Бориса Немцова является площадкой для встреч с западными спонсорами так называемой «оппозиции», которая в России проводит подрывную работу, говорится в документальном фильме НТВ «Кукловоды протеста».

В Фонде заявляют, что он создан для увековечивания памяти убитого в феврале 2015 года российского политика, однако, по мнению экспертов, у данной организации совсем другие цели.

«Организовывают собрания людей, которые затем приезжают сюда [в Россию] и ведут подрывную работу», — сказал политолог Павел Данилин.

Форум, который организовывает Фонд Немцова, является площадкой для встреч российских «оппозиционеров» с западными спонсорами, говорится в расследовании НТВ. Посещают подобные мероприятия позиционирующие себя оппозиционерами Илья Яшин и Любовь Соболь, которых не допустили к выборам в МГД из-за фальсификации подписей. Впрочем, как считает Данилин, скандальной «активистке» не нужны выборы, она ездит на форум, чтобы себя показать и деньги получить.

Политолог Армен Гаспарян назвал проводимые Фондом Немцова форумы идеальным вариантом для получения финансирования.

«Идеальная схема для бесконтрольного финансирования, потому что все прекрасно понимают, что на Фонд Немцова заряжены еще разнообразнейшие НКО западные, все они это дело финансируют. Соответственно, эти деньги нужно осваивать каким-то образом», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, так называемая «оппозиция», возглавляемая скандальным блогером Алексеем Навальным, получает деньги не только у западных кураторов, но и у спонсоров с российским паспортом. Речь о беглом олигархе Михаиле Ходорковском, который является, по словам Данилина, «оператором ресурсов, которые дают из Брюсселя на нужды борьбы с российским режимом». Журналисты нашли доказательство связи Ходорковского и Навального — сотрудник организации блогера Леонид Волков нигде не упомянул о полученных от беглого олигарха деньгах. Кроме того, по некоторым данным, основателю ФБК деньги поступают еще от бывшего юриста «ЮКОСа» Павла Ивлева, который тесно связан с Ходорковским.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству Запада в дела РФ. Выяснилось, что американское посольство в Москве занималась не только информированием о незаконной акции в столице, но и консультированием навальнистов перед сходками. Сотрудник службы безопасности Стивен Секстон проводил в ФБК тренинги. Кроме того, известно, что Навальный получает деньги от американской организации «Национальный фонд демократии».