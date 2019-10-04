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Путин дал высокую оценку новому аэропорту в Ростове-на-Дону

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Путин дал высокую оценку новому аэропорту в Ростове-на-Дону

Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин положительно оценил работу строителей при создании новой воздушной гавани в Ростове-на-Дону.

Во время заседания наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» глава государства узнал, что один из участников встречи имел отношение к строительству нового аэропорта «Платов». Путин поблагодарил всех причастных к созданию авиагавани.

«Здорово получилось у вас. Спасибо большое. Хороший аэропорт», — отметил президент РФ.

Владимир Путин посетил новый аэропорт в Ростове-на-Дону 1 февраля 2019 года. Лидер страны осмотрел здание воздушной гавани и оценил планы реконструкции территории старого аэропорта, где в дальнейшем планируется строительства жилого кластера.

Международный аэропорт «Платов» находится в 29 километрах от Ростова-на-Дону. Новый объект стал первой воздушной гаванью, отстроенной с нуля в России с 1991 года.

Во время заседания наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал идею создания ежегодного форума для молодежи в Сочи.

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