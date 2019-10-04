Путин поддержал идею создания масштабных граффити в разных городах России

Сочи, 4 октября. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания масштабных граффити на фасадах жилых домов в разных городах РФ. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Российский лидер поддержал идею проведения арт-фестивалей, в рамках которых уличные художники будут расписывать масштабными граффити фасады жилых домов в разных городах России.

«Обязательно поддержу, потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. Очень важно, чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми», — сказал президент.

Напомним, в августе состоялся международный фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis. В фестивале приняли участие уличные художники из 26 стран. Художники расписали фасады зданий в поселке Новая Трехгорка, который расположен в Московской области.

После окончания фестиваля поселок превратился в музей под открытым небом. Самой известной работой фестиваля стало граффити с изображением советского космонавта Юрия Гагарина. Граффити высотой 60 метров создал итальянский художник Йорит Агоч. По словам художника, из множества великих россиян его больше всего вдохновил именно Гагарин — человек, выросший в обычной семье, совершивший подвиг и ставший кумиром миллионов.